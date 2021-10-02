Колишня наречена Володимира Кличка і мати його дочки Хайден Панеттьєрі покрасувалася з новою стрижкою

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram американська актриса опублікувала нове фото. Шанувальники дуже зраділи, тому що Хайден перервала мовчання після тривалої перерви і гучних скандалів зі своїм бойфрендом.

"Я їжджу в це місце з підліткового віку! Сінді - господиня і моя дівчинка! Її дівчата і сама Сінді завжди змушують мене відчувати себе свіжою, новою і красивою кожен раз, коли я їх бачу! Це моя секретна зброя", - підписала фото актриса.

У коментарях шанувальники стали хвалити її нову зачіску, а також вітати її з поверненням в соціальні мережі.

"З поверненням в Instagram... ми сумували за тобою!", "Виглядає красиво!", "Я люблю це місце", "Сумую, коли не бачу вас на наших екранах!", "Ви прекрасні", "Зачіска така тобі дуже пасує", - пишуть користувачі Мережі.

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