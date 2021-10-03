Модель виглядає як і раніше добре

Відома модель і актриса Моніка Беллуччі, яка відсвяткувала 57-річчя, влаштувала нову фотосесію

Кілька днів тому модель влаштувала тихе і сімейне свято, відзначаючи своє 57-річчя з близькими. А вчора і сьогодні зірка опублікувала серію стильних кадрів з нової тематичної фотосесії.

Цього разу Беллуччі показала своє обличчя зблизька і підкорила щасливим виглядом в ніжній шовковій блузці світлого відтінку. Макіяж в природних тонах, проста зачіска з вспушенным волоссям і лаконічний образ вдало гармоніювали між собою.

Багато шанувальників Беллуччі помітили, що зірка молодіє найприроднішим чином і слідів підтяжок або філерів просто немає:

"Ви сьогодні палите; така натуральна; грішила б на пластику, але виглядає цілком природно; я заздрю вашій зовнішності; так можуть небагато; Фантастична❤️; ти найкрасивіша на світі😍; не встояти».

Раніше бренд Dolce & Gabbana влаштував масштабне свято моди у Венеції, де відбулася презентація нової колекції. Причому на показі з'явилися і Беллуччі з дочкою, відзначившись парними образами. І мати, і дочка показали лаконічний образи в чорних нарядах.

"Найкрасивіша жінка в світі разом з найкрасивішою дівчиною в світі» - йдеться в підписі під кадрами.

Нагадавши, дочка Моніки Беллуччі здивувала почуттям стилю на подіумі, примірявши розкішну сукню

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