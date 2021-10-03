"У мене були мурашки"

Колишня дружина екс-соліста гурту "Время и Стекло" Олексія Завгороднього (Позитива) Ганна Андрійчук розповіла про свій досвід у журі конкурсу краси для маленьких українок

Як відомо, Андрійчук в цьому році розлучилася зі своїм чоловіком Олексієм Завгороднім через 15 років відносин. Зараз вона багато часу проводить зі своєю найкращою подругою Настею Каменських, а також не забуває про роботу над власним брендом одягу.

Як пише Politeka.net, у новому пості на своїй сторінці в Instagram Андрійчук поділилася розповіддю про участь у конкурсі краси для юних українок.

"Сьогодні була в журі "Міні Принцеса Україна 2021". У мене були мурашки від кожної учасниці. Які ж все Розумнички. Хотілося вибігти на сцену і обіймати кожну... якщо чесно, фаворитками були абсолютно всі. Переповнює почуття гордості, що в нашій країні так багато талановитих і харизматичних діток", - розповіла Ганна.

Вона також поділилася знімками, на яких показала свій елегантний образ. Дизайнер позувала в кремовій спідниці-максі і легкому джемпері з глибоким декольте. Образ доповнили модні чоботи молочного відтінку.

Підписники Андрійчук тут же відреагували на її пост.

"Модель", "як завжди on Top", "виглядаєте шикарно", "неймовірна красуня", "Аня, ви прекрасні!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Позитив повідав про стосунки з екс-дружиною після розлучення і домінування Потапа.

Як повідомляла Politeka, екс-дружина позитиву з "Время и Стекло" хвалилася, чим займається після розлучення.

Також Politeka писала, що біда у кращої подруги Насті Каменських, винних ніколи не знайдуть.