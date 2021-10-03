Потап показав шанувальникам, що допомагає йому розслаблятися

40-річний Олексій Потапенко широко прославився в Україні як продюсер, автор пісень і репер. Артист довгий час виступав у дуеті з Настею Каменських, а пізніше пара зізналася, що їх пов'язують ще й романтичні стосунки. Зараз виконавці - сімейна пара, яка багато часу проводить разом.

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram Потап поділився новим кумедним відео, в якому розкрив шанувальникам свою повсякденну звичку.

На кадрах Олексій сидить перед камерою у великих білих навушниках. В руках у нього чашка, з якої раз у раз попиває артист. Судячи з супроводжуючої відео пісні, в чашці продюсера був чай.

Потап забавно підспівує словами пісні про гарячий напій, супроводжуючи свій імпровізований виступ артистичними виразами обличчя.

Шанувальники тут же відреагували на кадри. При цьому деякі примудрилися помітити невелику ранку на лисині артиста.

"Знову подряпався?", "Чарівно", "довгоочікуваний хіт від птп?", "А як же Іван-чай", "китайський чай", - пишуть люди.

Нагадаємо, Потап в обнімку з Каменських показав, як проводить час на вихідних.

Як повідомляла Politeka, Потап, Alyona Alyona та інші знаменитості, які проміняли професію вчителя на сцену.

Також Politeka писала, що Потапа і його екс-дружину Горову викликали в школу через інцидент з сином.