Потап показав шанувальникам, що допомагає йому розслаблятися
40-річний Олексій Потапенко широко прославився в Україні як продюсер, автор пісень і репер. Артист довгий час виступав у дуеті з Настею Каменських, а пізніше пара зізналася, що їх пов'язують ще й романтичні стосунки. Зараз виконавці - сімейна пара, яка багато часу проводить разом.
Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram Потап поділився новим кумедним відео, в якому розкрив шанувальникам свою повсякденну звичку.
На кадрах Олексій сидить перед камерою у великих білих навушниках. В руках у нього чашка, з якої раз у раз попиває артист. Судячи з супроводжуючої відео пісні, в чашці продюсера був чай.
Потап забавно підспівує словами пісні про гарячий напій, супроводжуючи свій імпровізований виступ артистичними виразами обличчя.
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Шанувальники тут же відреагували на кадри. При цьому деякі примудрилися помітити невелику ранку на лисині артиста.
"Знову подряпався?", "Чарівно", "довгоочікуваний хіт від птп?", "А як же Іван-чай", "китайський чай", - пишуть люди.
Нагадаємо, Потап в обнімку з Каменських показав, як проводить час на вихідних.
Як повідомляла Politeka, Потап, Alyona Alyona та інші знаменитості, які проміняли професію вчителя на сцену.
Також Politeka писала, що Потапа і його екс-дружину Горову викликали в школу через інцидент з сином.