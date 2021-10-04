Дружина відомого українського співака Віктора Павлика розповіла підписникам у соцмережах про заплановану поїздку за кордон.

27-річна Катерина Репяхова поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. У ньому вона розповіла про те, що найближчим часом планує покинути Україну разом з чоловіком і їх маленьким сином Мішею.

"Вже післязавтра ми летимо до Туреччини. Втрьох) хто літав з дітками до року, чи сильно це страшно? Хоч у нас досвід подорожей по Україні величезний, все одно переживаю)", - написала Репяхова на своїй сторінці.

Вона також поділилася знімком, судячи з усього, зробленим під час попередньої поїздки до Туреччини.

На ньому Катерина позує в морі. На ній ефектний чорний купальник з незвичайними розрізами і декором ліфа.

Підписники дівчини тут же відреагували на її пост, поділившись з нею порадами на тему подорожей з дітьми.

"Ідеально в такому віці! Ще й на ГВ!) і Туреччина зовсім близько)) все буде клас!", "Не переживайте! Все буде чудово", "Скажу відразу що тепер відпочинок не буде колишнім)) але буде не менш приємним)) головне настрій мами і все буде добре)) гарного відпочинку», "складніше з дітками після року, коли вони починають ходити. А зараз має бути все супер! Тим більше на ГВ", - пишуть люди.

Нагадаємо, старші діти Віктора Павлика досі не бачилися з молодшим братиком.

Як повідомляла Politeka, Віктор Павлік пригрозив молодій дружині Каті розлученням.

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