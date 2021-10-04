Лідер популярного українського гурту "ТІК" Віктор Бронюк розповів про те, як йому вдалося позбутися зайвої ваги, який почав серйозно отруювати йому життя
Музикант поділився одкровенням про схуднення в програмі «Викриття"на YouTube-каналі" Новини.LIVE».
Бронюк мав серйозні проблеми із зайвою вагою. У якийсь момент цифра на вагах підійшла до позначки в 120 кілограмів, а виконавець зрозумів, що зайва вага почав заважати йому в звичайному житті.
Артисту довелося винайти власну методику схуднення.
"Це правда, що я з раціону виключив повністю алкоголь і намагаюся більш-менш раціонально харчуватися...у мене є своя дієта, я називаю її ПМЖ: Попробуйте менше жерти, і все у вас вийде", - пожартував виконавець.
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Однак, харчуванням справа не обмежилася. Бронюк зізнався, що занадто ледачий для занять спортом, проте все ж виконує вправи для фізкультури. Крім того, артист зайнявся скандинавською ходьбою.
"В принципі, це та річ, яку можна робити де завгодно", - зазначив Віктор.
У комплексі ці зусилля допомогли артисту позбутися зайвих 30 кілограмів.
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