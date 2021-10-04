Відома співачка Тіна Кароль, яка в цьому році відмовилася від участі в популярних шоу і зосередилася на своїй кар'єрі, дала шанувальникам привід для веселощів.
Як повідомляє Politeka.net, 36-річна Тіна Кароль є активним користувачем мережі Тік Ток. Красуня знімає кумедні відео, залучаючи молодіжну аудиторію до своєї творчості. На свіжому відео Кароль в оточенні балету показала, як розважається за лаштунками перед концертом. Артистка була одягнена в строгий костюм, а її волосся було акуратно зібране.
На відео Тіна спробувала впоратися з популярною в 2000-х іграшкою Йо-Йо, але у неї не вийшло. У підсумку артистка розсміялася разом зі своїми колегами.
У коментарях шанувальники залишили Кароль масу компліментів.
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"Засновниця крутих трендів", "Милашка яка, не можу", "Ну що сказати, Леді Баг", "Тіночка, як же я вас люблю", "Як кошеня з фантиком на мотузочці", "Милаха. У мене теж не виходить", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Тіна Кароль в оригінальному топі показала форми, стоячи на колінах.
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