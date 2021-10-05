Відомого танцюриста і співака Амадора Лопеса вигнали з "Майстер Шеф" на 6-му випуску шоу.

Як передає Politeka.net, нещодавно розпочався новий 11-ий сезон шоу "МастерШеф". Його суддями є Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський. У новому сезоні багато яскравих учасників, проте своєю появою на шоу здивував Амадор Лопес, який раніше засвітився в багатьох телевізійних проєктах.

Цього разу на шоу "МастерШеф" вигнали ще одного учасника. Ним став улюбленець проєкту - Амадор Лопес (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зі сльозами на очах шоумен прощається з учасниками й з суддями шоу. Його промова зворушила всіх учасників.

"Я знав, що МастерШеф крутий проект, але настільки? Чесно, тут така крута атмосфера, крута команда, так все злагоджено. Спасибі, що дали мені можливість. Спасибі вам велике, хлопців. Я намагався як міг, і не дивлячись ні на що, ви завжди йдіть вперед! Не забувайте, що ви люди та повинні поважати один одного! Я вас дуже люблю і спасибі вам за прекрасний час, що ми провели разом!",- зворушив промовою Амадор Лопес.

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