Відомого танцюриста і співака Амадора Лопеса вигнали з "Майстер Шеф" на 6-му випуску шоу.

Як передає Politeka.net, нещодавно розпочався новий 11-ий сезон шоу "МастерШеф". Його суддями є Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський. У новому сезоні багато яскравих учасників, проте своєю появою на шоу здивував Амадор Лопес, який раніше засвітився в багатьох телевізійних проєктах.

Цього разу на шоу "МастерШеф" вигнали ще одного учасника. Ним став улюбленець проєкту - Амадор Лопес (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зі сльозами на очах шоумен прощається з учасниками й з суддями шоу. Його промова зворушила всіх учасників.

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МастерШеф 6 випуск

"Я знав, що МастерШеф крутий проект, але настільки? Чесно, тут така крута атмосфера, крута команда, так все злагоджено. Спасибі, що дали мені можливість. Спасибі вам велике, хлопців. Я намагався як міг, і не дивлячись ні на що, ви завжди йдіть вперед! Не забувайте, що ви люди та повинні поважати один одного! Я вас дуже люблю і спасибі вам за прекрасний час, що ми провели разом!",- зворушив промовою Амадор Лопес.

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