Син репера Олексія Потапенка (Потапа) і продюсера Ірини Горової, Андрій, розповів про те, як йому надходять погрози від хейтерів в соціальній мережі Instagram.
Потап та Ірина Горова розлучилися кілька років тому, але залишилися в дружніх стосунках, повідомляє Politeka.net. У колишньої пари росте 13-річний син Андрій, у якого взяли невелике інтерв'ю в програмі "Зірковий шлях".
Підліток розповів, що він інтроверт, і йому важко з ким-небудь познайомитися.
Зараз Андрій веде сторінку в Instagram, де стикається з хейтерами.
"Мені з погрозами писали, мене знайдуть... говорили: "Виходь, ми знаємо, де ти живеш! О 23.00 на Арсенальній зустрічаємося, будь сам! На таблетках будеш жити, всі тобі ребра на місце поставлю"", - розповів син Потапа.
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Син Потапа і Горової відповів кривдникам на погрози - він їх не боявся, адже ніхто не захоче зайти в його квартиру, і починати розбірки, якщо людина просто дратує.
Також хлопець розповів про свої заробітки в Instagram.
"Пости я просто так не виставляю. Сторіс, коли я вів активно, доларів 50, я думаю... Якби не мої батьки, я б цього не отримав", - поділився хлопець.
Як зазначив Андрій, він хоче домагатися всього в житті сам, а популярність батьків йому більше заважає.
Нагадаємо, син Потапа і Горової розповів про себе правду, яку знають тільки близькі
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