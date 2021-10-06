Син репера Олексія Потапенка (Потапа) і продюсера Ірини Горової, Андрій, розповів про те, як йому надходять погрози від хейтерів в соціальній мережі Instagram.

Потап та Ірина Горова розлучилися кілька років тому, але залишилися в дружніх стосунках, повідомляє Politeka.net. У колишньої пари росте 13-річний син Андрій, у якого взяли невелике інтерв'ю в програмі "Зірковий шлях".

Підліток розповів, що він інтроверт, і йому важко з ким-небудь познайомитися.

Зараз Андрій веде сторінку в Instagram, де стикається з хейтерами.

"Мені з погрозами писали, мене знайдуть... говорили: "Виходь, ми знаємо, де ти живеш! О 23.00 на Арсенальній зустрічаємося, будь сам! На таблетках будеш жити, всі тобі ребра на місце поставлю"", - розповів син Потапа.

Син Потапа і Горової відповів кривдникам на погрози - він їх не боявся, адже ніхто не захоче зайти в його квартиру, і починати розбірки, якщо людина просто дратує.

Також хлопець розповів про свої заробітки в Instagram.

"Пости я просто так не виставляю. Сторіс, коли я вів активно, доларів 50, я думаю... Якби не мої батьки, я б цього не отримав", - поділився хлопець.

Як зазначив Андрій, він хоче домагатися всього в житті сам, а популярність батьків йому більше заважає.

Нагадаємо, син Потапа і Горової розповів про себе правду, яку знають тільки близькі

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