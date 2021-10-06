На програмі "Світське життя" про зірок українського шоу-бізнесу знову відбулася заміна.

Як передає Politeka.net, Катя Осадча вже багато років веде авторське шоу "Світське життя", де бере інтерв'ю у найпопулярніших зірок українського шоу-бізнесу і розкриває про них цікаві факти.

Як відомо, нещодавно Катя Осадча народила сина, і в цей час на шоу "Світське життя" відбулася заміна. Її вже замінювали такі відомі співачки, як Наталія Могилевська і Настя Каменських.

Тепер на її місце прийшла відома артистка Світлана Тарабарова.

"Літай, як на крилах", - співає артистка і представляється.

Вона взяла інтерв'ю у кількох зірок шоу-бізнесу. Спочатку вона поговорила з учасником шоу "Танці з зірками" і "Голос країни", - Даніелем Салемом.

Також вона поговорила з відомою спортсменкою Лілією Подкопаєвою про перемогу боксера Олександра Усика. Як відомо, нещодавно він виграв у Ентоні Джошуа і став новим чемпіоном світу у важкій вазі.

"Говоримо про Олександра Усика, скоро в ефірі", — розповіли на сторінці програми "Світське життя".

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