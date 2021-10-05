Фаворитка головного героя 11-го сезону шоу "Холостяк" Михайла Заливако Даша Ставнича набрала вагу і показала себе.

Як передає Politeka.net, Даша Ставнича є екс-учасницею 11 сезону шоу "Холостяк". Як відомо, вона вибула після того, як "Холостяк" Михайло Заливако познайомив обраницю зі своєю сім'єю. Він це аргументував тим, що вона поводилася досить закрито і йому це не сподобалося. Зараз Даша продовжує свою роботу тренером.

Так, цього разу фаворитка "Холостяка" Заливако опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. Вона розповіла, що сильно поправилася і показала себе.

"Доброго ранку! Останнім часом я максимально розлінилася, що в плані роботи, що стосовно свого тіла! І я хочу на своєму прикладі пройти цей шлях з вами. Я зараз максимально незадоволена якістю тіла і через це у мене депресія, стрес", — з сумом зізналася Даша Ставнича.

"Ось так я зараз виглядаю. Фу, кошмар, мені максимально не подобається. І у мене ніколи не було такої ваги 58 кілограмів. Кошмар", - засудила себе дівчина.

Раніше повідомлялося, екс-учасницю "Холостяка" Дашу зняли з рейсу та обікрали в аеропорту, але на цьому біди не закінчилися: "Що за люди"

Також, екс-фаворитка "Холостяка" Даша в білосніжному вбранні повідомила про важливу подію в житті: "Вітаю, красуня!"

Politeka розповідала, Анна Богдан вибухнула емоціями після повернення "Зайки" до Холостяка: "Наостанок скажу одне..."