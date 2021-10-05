На шоу" Маска " глядачам запропонували вгадати, хто цього разу ховається під маскою Робота.
У кожному ефірі шоу» Маска " членам журі разом з фанатами належить дізнатися, хто із зірок ховається за різними і оригінальними масками. Причому у них буде лише кілька непрямих підказок, які допоможуть знайти відповіді.
Поки що в мережі шанувальникам вирішили визначити особу одного з учасників і показали можливих конкурсантів. Думки відразу розділилися, адже аудиторії доводиться вивчати кадри і робити висновки тільки за зовнішніми даними.
"Яка українська зірка може ховатися під маскою Робота за вашими версіями? Голосуйте!» - сказано в підписі під серією фото.
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Ось як реагують шанувальники: "Джері Хейл😂; Зібров😂; Прикольно якби Кличко😍; Потап; Думаю, що це жінка ..; Коли перша серія?; Монатік; відро😂; напевно Діма Монатік; але не Монатік точно; під цією маскою жінка; я думаю що Потап; може бути і жінка; якби можна було зростання подивитися. Потап і Кличко-високі, Дмитро Монатік-ні; так красиво і граціозно стоїть, що здається, ніби це жінка".
Також раніше в офіційній групі Instagram опублікували фото феї. Вона з'явилася в красивому костюмі в рожевих відтінках і в масці.
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