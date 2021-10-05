Дружина судді "Танців з зірками" Влада Ями звернулася до українців після того, як деякий час не з'являлася в мережі, і розповіла, що відбувається.

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку Ліліани ями в Instagram.

Дружина відомого українського хореографа зняла сторіс, поки їхала в авто з чоловіком і сином.

"Нікуди не пропала. Все на місці. Просто досить насичені дні. Тільки що якраз був дуже важливий кастинг, сподіваюся на позитивну відповідь", - сказала вона.

"Так, ми ходимо на кастинги, а що, що, що такого?» - додав Влад Яма.

Також Лілія зізналася, що вони тепер трохи спізнюються на наступну зйомку.

"Дехто дуже не любить спізнюватися", - зізналася дружина судді "Танців з зірками".

Нагадаємо, Влад і Ліліана оформили шлюб в 2014 році через 7 років відносин. Через рік у коханих народився син, якого вони назвали Леоном.

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