Відомий хореограф, переможець шоу "Танці з зірками" і суддя нового сезону "Україна має талант" Євген Кот розповів, хто його вразив на популярному проекті.

Женя Кот у 2021 році зайняв місце судді на шоу "Україна має талант", прем'єра якого очікується 23 жовтня, пише Politeka.net. Артист трохи розповідає про шоу в своєму Instagram.

Так, в новому пості танцюрист показав фото з талановитими дітьми.

"Такий чудовий знімок знайшов серед фото з кастингів "Україна має талант". Як багато талановитих дітей виходило до нас на сцену. Чесно, їхні виступи завжди були щирими", - поділився артист.

Далі хореограф розповів про дітей з аутичним спектром - Машу і Ваню. За словами Жені Кота, дітлахи були дуже талановитими, з великим потенціалом.

"Їхні очі горіли на сцені. У той момент у мене з'явилося величезне бажання познайомитися з ними ближче. Тому разом ми станцювали з ними один базовий танцювальний рух", - розповів хореограф.

Як зазначив артист, він уявляє, яку працю вклали самі діти і в них їхні батьки, щоб домогтися такого результату, як зараз.

"Маша і Ваня однозначно кайфували від свого танцю і виступу. Я був радий познайомитися з такими чудовими танцівниками", - написав танцюрист.

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