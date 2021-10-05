Популярна українська співачка Тіна Кароль продемонструвала свою пластику, станцювавши під власну пісню в спекотному вбранні. Нове відео з'явилося на її сторінці в Тікток.

Про це пише Politeka.net. Як відомо, Кароль любить час від часу радувати шанувальників кадрами, на яких танцює під свої ж пісні. Зазвичай співачка повторює рухи зі своїх кліпів або виступів в різній обстановці.

Цього разу Тіна влаштувала танцювальне шоу, позуючи біля стіни. Для відео співачка вибрала спокусливий і одночасно елегантний наряд. На ній був блакитний костюм, що складається з короткого топа з рукавами і довгою вузькою спідниці з розрізом практично до самого верху. Доповнили образ строгі туфлі-човники.

У такому вбранні Кароль виглядала особливо ефектно, демонструючи млосні рухи біля стіни.

"Біжу на світло... Продовж в коментарях", - запропонувала співачка своїм шанувальникам у підписі до кадрів.

Фанати Кароль тут же почали коментувати.

"Образ шикарний", "вона все почне з нуля", "я дивилася в очі, чесно", "Тіна в будь - якій незрозумілій ситуації: купує одну сукню у всіх можливих кольорах", "пожежу вирішили зробити", - пишуть люди.

Нагадаємо, Кароль потопталася по цвяхах і здивувала майстерністю розтяжки на занятті.

Як повідомляла Politeka, Кароль показала силу своєї привабливості, з'явившись в образі "нареченої".

Також Politeka писала, що Тіна Кароль осоромилася на камеру, викликавши сміх колег.