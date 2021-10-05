Відома українська співачка Оля Полякова, яка є зірковим детективом шоу "Маска", поділилася кадрами, зі зйомки проекту.
Як повідомляє Politeka.net, кадри з'явилися в Instagram-сторіс»Королевви ночі".
Зйомки "Маски" йдуть у всю, побачити новий сезон полюбився багатьом проекту Українці зможуть 23 жовтня. Як відомо, детективами, які разом з глядачами в залі будуть відгадувати зіркових персонажів, крім Олі Полякової стали Настя Каменських, Олег Винник, Дзідзьо і Андрій Данилко.
Полякова вирішила похвалитися ефектним образом. Вона блищала в леопардовому вбранні з глибоким декольте.
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"Ну що, дорогі мої, ви зрозуміли, хто я сьогодні? Я сьогодні Олька руберойд», - звернулася співачка.
Полякова влаштувала танці за лаштунками.
А також співачка покрутила п'ятою точкою перед Дзідзьо.
"Попа, як у Кім", - почала при цьому наспівувати Полякова пісню Насті Каменських.
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