У мережі показали, як дочка Алли Пугачової і Максима Галкіна доглядає за татом вдома під чуйним наглядом мами. Кадри з'явилися на одній з фан-сторінок зіркової сім'ї.

Як відомо, Галкін і Пугачова час від часу діляться в мережі кадрами зі своїми маленькими дітьми: двійнятами Гаррі і Лізою. Шанувальники зіркової пари завжди бурхливо обговорюють такий контент.

Як пише Politeka.net, в одному з відео знаменитості показали, як виглядає їх звичайний вечір вдома з дітьми.

На відео можна побачити, як Галкін сидить на дивані, а за його спиною стоїть Ліза, яка зосереджено водить по голові тата масажером. За кадром можна почути голос Пугачової, яка підказує дівчинці, що робити.

"Плечики помасажуй", - рекомендує Примадонна.

Ліза відкладає свій масажер і починає масажувати плечі Галкіна без нього.

"Тепер масаж руками", - оголошує дівчинка.

"Ну як?",- цікавиться Ліза у тата, коли масаж закінчено.

"Чарівно, спасибі. Я пішов", - вимовляє задоволений шоумен.

Шанувальники знаменитостей тут же почали коментувати відео.

"Тільки справжній тато буде все виконувати всі вказівки донечки", "яка принадність!!! Максиму одне задоволення, Ліза масаж робить, собачка облизує, добре сів...", "Свій масажист на дому!!", "Ліза така красуня, вся в тата. З кожним роком стає схожа на Максима", - пишуть люди.

Нагадаємо, Пугачова показала, як виглядала більше 50 років тому, рідкісне фото.

Як повідомляла Politeka, Пугачова в присутності Галкіна стала співати дифірамби чужому чоловікові.

Також Politeka писала, що Пугачова похвалилася сином, який росте справжнім господарем.