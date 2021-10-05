Старша дочка відомої української співачки Олі Полякової 16-річна Маша не змогла стримати емоцій після події з нею

Як повідомляє Politeka.net, Маша записала сторіс, на розповіла, що сталося. Дівчина активно веде сторінки в соцмережах, радуючи передплатників новим контентом, а також створює музику з власною рок-групою «Шви».

Виявилося, що сторінку Маші в ТВК струм заблокували. Маша розповіла про це перебуваючи в кабінеті у дантиста, де їй якраз вирвали зуб.

"Ну, за що він так? Це нечесно", - обурилася Маша блокування своєї сторінки.

А пізніше вже перебуваючи в машині дочка Полякової не витримала і розридалася.

«Я кожен день заливала по чотири, по три відео, заливала контент, реально дуже багато працювала... Просто взяти і заблокувати за відео в спідниці, де нічого не видно. Спідниця трохи вище коліна. Це маячня. Я ненавиджу Тик Ток», - говорила вона.

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