Відомий співак Амадор Лопес, який покинув шоу "Майстер Шеф" після 6-го випуску, зробив відверте зізнання.

Як передає Politeka.net, нещодавно на телеекрани вийшов 11-ий сезон популярного кулінарного шоу "Майстер Шеф". Осел 6-го випуску проект покинув загальний фаворит, відомий співак і шоумен - Амадор Лопес.

Так, цього разу учасник шоу "Майстер Шеф" опублікував нові фото на своїй сторінці в Instagram. Він згадав, який шлях він подолав на проєкті й поділився з шанувальниками враженнями.

"Як Ви вже знаєте, на цьому тижні проект покинув людина-карнавал, Я

Мені б дуже хотілося побути там ще, хоча б кілька випусків!!! Але все склалося, як склалося. Від цього ніхто не застрахований !!!!

Збулася моя чергова мрія! Я дуже хотів потрапити на цей проект! Потрапив! І побачив на ньому дуже багато!

Від кролика в селі до краси на тарілці, виявляється не так вже й далеко, як я думав раніше

Дуже хотів написати для вас цей пост, тому що мій дірект атакували самі співчуваючі! Пишуть навіть вірші зі словами підтримки, скидають картинки, пишуть "Ми з тобою Амадор!"

І це настільки заряджає позитивом, що коли я читаю це все, у мене мурашки по шкірі розміром з вантажівку!

Я вдячний кожному, хто вболівав за мене і тримав кулачки, ви найкращі!

Майстер Шеф - це важка школа життя, навіть для такої стійкої людини, як я. Але хочу відзначити, що за всю мою телекар'єру, я жодного разу не бачив такої злагодженої роботи! Все по годинках швидко, точно! Я бажаю керівникам цього проекту, щоб ваш механізм працював і ніколи не зупинявся! Ви робите дуже потрібну справу!!! Це дуже круто!

Я дуже радий, що на такий, здавалося б короткий, але важкий період, я теж був причетний до цього легендарного шоу!

І далі ще буде! Тому що всьому свій час!

Ваш Амадор Лопес ! І нехай у кожного з вас - життя буде КАРНАВАЛ", - поділився одкровенням колишній учасник шоу.

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