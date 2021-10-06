Ніхто не застрахований від нещасних випадків, включаючи зірок. Вікторія Булітко, Христина Горняк, Ілона Гвоздьова та інші зірки розповіли про свої нещастя.
Так, у програмі "Зірковий шлях" знаменитості поділилися своїми історіями, як вибивали собі зуби, передає Politeka.net.
Зокрема, актриса з "Дизель шоу" Вікторія Булітко пошкодила корінний зуб, будучи ще школяркою. Вона намагалася витягнути залізний наконечник з ручки, коли надломила зуб. Маленька Віка не придумала нічого кращого, як прийти додому і спробувати його підправити маминою пилкою для нігтів.
А ось дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк зламала зуб перед весіллям подруги, просто відкусивши шматочок гречаного хліба.
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Екс-хореографу з "Танців з зірками" Ілоні Гвоздьовий лікар порадив зовсім відмовитися від грудного вигодовування, так як накону стояли її зуби. Через брак кальцію ті буквально "посипалися".
Але найбільше постраждав соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя. В одному з інтерв'ю співак розповідав, як пошкодив зуб під час падіння в поїзді, і допомоги чекав багато годин.
"Я уві сні впав з другої полиці вибив передній зуб! Поки поїзд прибув до Києва, поки я дійшов до стоматолога - пройшло годин десять. Весь цей час у мене з однієї половини зуба стирчав нерв і дуже болів, було нестерпно! Тому момент, коли мені вкололи знеболююче і почали відновлювати зуб, я згадую, як порятунок".
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