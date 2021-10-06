Український актор, спортсмен і стриптизер Олексій Суровцев спантеличив шанувальників втомленим виглядом на новому фото, яким він поділився у своєму Instagram.

Про це пише Politeka.net. Суроцвев, який донедавна брав участь у проекті «Танці з зірками», проте вилетів після четвертого ефіру, поділився з шанувальниками новим постом.

У ньому він показав своє чорно-біле фото, зроблене крупним планом.

"По очах можна багато чого дізнатися про людину: про його настрої, про його плани, про його фізичний і емоційний стан, про що людина думає, про його характер і спосіб життя. Що ви бачите в моїх очах?",- поцікавився артист у шанувальників.

Багато відзначили, що Суровцев виглядає втомленим і виснаженим.

"Втомився, розірваний, розчарований", - написала одна з передплатниць Олексія.

"Все в точку", - відповів на цей коментар сам Суровцев.

В інших коментарях люди писали:

"Потрібне перезавантаження", "бажання не повертатися на танці з зірками)", "розчарування! Бажання поміняти все в житті", "бачу мрії про відпустку на острові!", "Трохи втоми і жалю", "глибину, яку потрібно розгадати. У ній є багато чого", "емоційне, можливо і фізичне вигорання. Пора в теплі краї на перезавантаження".

З багатьма з цих припущень Олексій погодився.

Нагадаємо, Суровцев після вильоту з "Танців з зірками" повідомив про розставання з"коханою".

Як повідомляла Politeka, Суровцев після вильоту з "Танців з зірками" зізнався, чого насправді боявся.

Також Politeka писала, що Суровцев після вильоту з "Танців з зірками" розкрив, чому його ніхто не врятував.