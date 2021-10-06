Відомий ведучий і комік Олександр Еллерт, який став переможцем шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною, стурбовано звернувся до українців.

Як передає Politeka.net, Олександр Еллерт прославився як переможець першого сезону шоу "Холостячка", де головною героїнею була Ксенія Мішина. Після проєкту у них закрутився роман, проте нещодавно стало відомо, що вони розірвали стосунки. Шанувальники не вірять їх розриву, і вірять, що пара все ще разом.

Так, цього разу Олександр Еллерт опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі ведучий позує під променями яскравого сонця, які перекриває своєю рукою. Також на знімку видно, як змінилася його посмішка після того, як він зробив зуби (щоб побачити, як він виглядав раніше, проскрольте до кінця сторінки).

"Я шото не зрозумію…

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конкретно ти, де зараз?

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В моменті?

В ресурсі?

В балансі?

В боргах?

В бігах?

В Бучі може?

У турботах Алі в клопотах?

У будинку казенному?

У печалі чи радості?

У прийнятті? У зачатті? У потоці?

У віддачі? Може в брейншторм?

В комфортному? Може в ракетному?

У медитативному? Куражном?

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Де ти? Я хвилююся🤬", - запитав Олександр Еллерт.

Нагадаємо, раніше посмішка переможця "Холостячки" виглядала так:

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