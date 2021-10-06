Популярний український співак Олег Винник показав атмосферне місце, в якому опинився з Настею Каменських. Артист заінтригував новою публікацією в своєму Instagram.

Про це пише Politeka.net.

Винник опублікував серію фотографій, на яких позував на сірих залізних сходах, розташованих зовні якоїсь будівлі. Співак впевнено позував, сидячи на сходинках. На ньому були темно-сірі джинси, футболка кольору хакі і джинсова куртка. Доповнювали образ артиста срібний браслет і кільце.

Цікаво, що в той же день фотографіями з точно такий же сходи поділилася Настя Каменських. У своєму пості Винник пояснив, як це сталося.

"Як ми з Настею опинилися на одній і тій же сходах? Все просто-сьогодні останній знімальний день таємничого шоу «МАСКА»! Тепер чекаємо прем'єру 23 жовтня", - написав співак.

Його шанувальники тут же почали коментувати публікацію.

"Ви дуже красивий, шикарним чоловік", "від вас неможливо відірвати очей. Фото вогонь", "цікавий чоловік", "чому такий красивий і ми дуже чекаємо ефірів. Заінтригували, Олег Анатолійович, заінтригували", "Олег, фото-бомба! Ви такий справжній на фото, умиротворений» мрійливий", - пишуть люди.

Нагадаємо, головну музу Олега Винника показали в мережі, надихає на хіти.

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