Культова голлівудська актриса і кінорежисер Анджеліна Джолі вразила шанувальників своїм виразним обличчям на архівних кадрах.

Як відомо, після розлучення з Бредом Піттом Джолі почала вести більш закритий спосіб життя, практично відмовившись від появи на червоних доріжках і світських заходах. Втім, останнім часом актриса знову стала зніматися у великих проектах і частіше виходити в світ.

А тим часом шанувальники продовжують регулярно знаходити нові та архівні фото Анджеліни, і публікувати їх у фан-групах. Як пише Politeka.net, на одній з таких сторінок в Instagram з'явився кадр з молодою Анджеліною.

Знімок виглядає так, ніби був зроблений під час інтерв'ю. Актриса сидить, нахилившись трохи вперед і підклавши руку під підборіддя. На ній була сувора чорна блузка. Волосся Джолі були розпущені, а на обличчі було мінімум макіяжу. Обличчя Джолі виглядає зосередженим і напруженим, ніби в процесі розмови.

Шанувальники тут же відреагували на знімок.

"Королева", "Здрастуй, красива жінка", "дуже...дуже красива. Чудова. Елегантна", "красуня назавжди", "Найвидатніша всіх часів", - пишуть люди.

Відзначимо, що вже кілька місяців Джолі миготить перед камерами в компанії канадського репера The Weeknd (Ейбел Тесфайе), який на 15 років молодший за неї. Шанувальники вже щосили обговорюють можливий роман знаменитостей. Втім, поки що Джолі і Тесфайе ніяк не коментують ці чутки.

Нагадаємо, Джолі в світлій максі-сукні пройшлася по червоній доріжці з прийомною дочкою.

Як повідомляла Politeka, Джолі вперше за кілька років влаштувала публічний вихід у світ з прийомною дочкою.

Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі знайшла заміну Бреду Пітту, з яким знову судиться.