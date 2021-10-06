Відома співачка, примадонна російської естради Алла Пугачова вразила ефектним виглядом, вмостившись на підлозі в короткому вбранні.

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок артистки в Instagram з'явився архівний кадр, на якому Пугачовій на вигляд було близько 50 років.

На фото артистка сиділа на підлозі зі своєю традиційною пишною шевелюрою. На співачці було міні, оскільки з-під вільного білого вбрання визирали її стрункі ніжки. Образ ефектно доповнювали високі чоботи. Зірка позувала на тлі картин.

"Роби те, що повинен, щоб мати можливість робити те, що хочеш", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях шанувальники залишили своїй улюблениці масу приємних слів.

"Яка очаровашка", "Вогонь", "Дуже ефектне фото!", "Прекрасна і неповторна Алла!", "Сама як картинка", "Все життя люблю. І навіть не за пісні - за розум», "зірка на всі століття", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Пугачова похвалилася сином Гаррі, який росте справжнім господарем.

Як повідомляла Politeka, Алла Пугачова показала, як виглядала більше 50 років тому: схожа на Ротару.

Також Politeka писала, що Пугачова в присутності чоловіка стала співати дифірамби іншому чоловікові: "Сашка - ти геній!".