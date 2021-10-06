Відома співачка, примадонна російської естради Алла Пугачова вразила ефектним виглядом, вмостившись на підлозі в короткому вбранні.

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок артистки в Instagram з'явився архівний кадр, на якому Пугачовій на вигляд було близько 50 років.

алла Пугачова

На фото артистка сиділа на підлозі зі своєю традиційною пишною шевелюрою. На співачці було міні, оскільки з-під вільного білого вбрання визирали її стрункі ніжки. Образ ефектно доповнювали високі чоботи. Зірка позувала на тлі картин.

"Роби те, що повинен, щоб мати можливість робити те, що хочеш", - підписали фото автори аккаунта.

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У коментарях шанувальники залишили своїй улюблениці масу приємних слів.

"Яка очаровашка", "Вогонь", "Дуже ефектне фото!", "Прекрасна і неповторна Алла!", "Сама як картинка", "Все життя люблю. І навіть не за пісні - за розум», "зірка на всі століття", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Пугачова похвалилася сином Гаррі, який росте справжнім господарем.

Як повідомляла Politeka, Алла Пугачова показала, як виглядала більше 50 років тому: схожа на Ротару.

Також Politeka писала, що Пугачова в присутності чоловіка стала співати дифірамби іншому чоловікові: "Сашка - ти геній!".