Українська "Холостячка", співачка Злата Огневич, розповіла про свої захоплення, вразивши українців незвичайним вибором хобі.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram шоу "Холостячка" опублікували уривок з останнього ефіру, в якому Злата розповідала про свої пристрасті.

"Холостячка. Хобі. Холостячка і чоловіки поділилися своїми захопленнями", - підписали відео автори аккаунта.

Варто відзначити, що у тендітної артистки виявилися вельми незвичайні захоплення.

"Найбільше моє захоплення - це гори. І я обожнюю риболовлю. Як спокійну риболовлю з наметами. Можу і ляща зловити, і язя. Так і риболовлю під час невеликого шторму в Індійському океані. І я дуже давно мрію зробити трекінг навколо Аннапурни (ред. - гірський масив в Непалі)», - зазначила Злата.

"Холостячка" зазначила, що її чоловік повинен любити спорт, екстрим, походи в гори, оскільки для неї це дуже важливо. Також він повинен бути готовим до спартанських умов.

Нагадаємо, що герой "Холостячки" після "курки" на адресу співачки вирішив підлити масла у вогонь:"проходь повз".

Як повідомляла Politeka, Огневич і Мішина поборолися за звання кращої "холостячки": "Злата трохи...".

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