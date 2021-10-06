"Нам завжди мало"

Дружина Григорія Решетника, якого українці знають як ведучого шоу "Холостяк", "Холостячка" і "Україна має талант", показала, чим тішить себе посеред тижня.

Як пише Politeka.net, Христина Решетник поділилася новим постом у своєму Instagram. У ньому вона розповіла, що вирушила на прогулянку з подругами.

На знімку Христину можна побачити в компанії двох інших жінок, одна з яких явно вагітна. Дружина ведучого досить посміхалася, позуючи поруч з подругами. На ній були білі штани, синя кофта і стильний кардиган винного відтінку.

"Зустріч з подругами - як ковток свіжого повітря. І нам завжди мало. Мої хороші, мої красиві. Увага, питання. Як думаєте, скільки дітей у нас на трьох?", - підписала фото Решетник.

Під знімком відзначився її чоловік.

"Багатодітні наші красуні", - написав він.

Підписники Христини також відреагували на її пост.

"У всіх по троє?", "Буде 9?", "Красуні", "9-й в животі", "9 точніше 9 в животі у вашої подруги", - пишуть люди.

Варто відзначити, що Решетники виховують трьох синів.

Нагадаємо, ведучий "Україна має талант" Решетник схвилював фанатів перекошеним обличчям.

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Також Politeka писала, що ведучий "Холостячки" Решетник поділився важливим моментом, який пережив з сином.