Дружина Григорія Решетника, якого українці знають як ведучого шоу "Холостяк", "Холостячка" і "Україна має талант", показала, чим тішить себе посеред тижня.
Як пише Politeka.net, Христина Решетник поділилася новим постом у своєму Instagram. У ньому вона розповіла, що вирушила на прогулянку з подругами.
На знімку Христину можна побачити в компанії двох інших жінок, одна з яких явно вагітна. Дружина ведучого досить посміхалася, позуючи поруч з подругами. На ній були білі штани, синя кофта і стильний кардиган винного відтінку.
"Зустріч з подругами - як ковток свіжого повітря. І нам завжди мало. Мої хороші, мої красиві. Увага, питання. Як думаєте, скільки дітей у нас на трьох?", - підписала фото Решетник.
Трагедія в родині Кіркорова, батько артиста зважився розповісти подробиці: "Встигли дати їй ім'я"
Мартиновська не стримала емоцій, коментуючи стосунки з Хіменесом-Браво: "Нас розсекретили"
Блондинка з "Жіночого кварталу" в міні-топі "підкотила" до відомого артиста: "У тебе ж є чоловік..."
Гвоздьову прорвало після конфлікту з Кухар на "Танцях з зірками", висловила все, що накипіло: "Ідіоти..."
Переможця Холостячки зі Златою Огневич "розгадали" задовго до фіналу: "Красиво виглядають"
Під знімком відзначився її чоловік.
"Багатодітні наші красуні", - написав він.
Підписники Христини також відреагували на її пост.
"У всіх по троє?", "Буде 9?", "Красуні", "9-й в животі", "9 точніше 9 в животі у вашої подруги", - пишуть люди.
Варто відзначити, що Решетники виховують трьох синів.
Нагадаємо, ведучий "Україна має талант" Решетник схвилював фанатів перекошеним обличчям.
Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостячки" Решетник в елегантному костюмі переплюнув Деніела Крейга.
Також Politeka писала, що ведучий "Холостячки" Решетник поділився важливим моментом, який пережив з сином.