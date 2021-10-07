Український продюсер, автор пісень і виконавець Потап (Олексій Потапенко) показав, як проводить вечір зі своїм сином Андрієм. Артист поділився постом в Instagram.

Як відомо, до шлюбу з Настею Каменських Потап був одружений на Ірині Горовій. У пари народився син Андрій, якому зараз вже 13 років. У недавньому інтерв'ю хлопчик розповів, що популярність батьків заважає йому в житті, адже він всього хоче домагатися сам.

У новому пості на своїй сторінці в Instagram Потап показав, як проводить час з хлопчиком, пише Politeka.net. Судячи з усього, тато і син вирушили на вечірню прогулянку по Києву. Артист поділився кількома знімками, зробленими в парку.

"Прогулянки парками з сином!» ,- підписав кадри Потап.

Його шанувальники тут же почали коментувати пост.

"Парки вогонь!!! Як і ви", "Милашик", "ваш дуже красивий син", "Боже! Який гарний хлопець", "Одягни малому шапку", "син нишпорить за футбол, по куртці відразу видно", "хлопчик дуже гарненький", "красивий син", - пишуть люди.

Нагадаємо, чоловіка Каменських Потапа порівняли з головним героєм "Форсажу".

Як повідомляла Politeka, син Потапа і Горовий відповів кривдникам на погрози: "Виходь, ми знаємо, де ти живеш".

Також Politeka писала, що Потап насмішив пародією на Каменських, звернувшись до українців.