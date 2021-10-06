Колишній чоловік співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу відправився на батьківщину, продемонструвавши відмінне знання російської мови.

Як повідомляє Politeka.net, Мурат Налчаджіоглу вже довгий час є представником турецької компанії Farmasi в Україні. Час від часу він їздить до себе на батьківщину, збираючи там лідерів цієї компанії.

У себе в Instagram Мурат опублікував відеозвернення, розповівши, що цього разу в Туреччині вони влаштували вечірку в білих костюмах. Мурат засвітився в компанії понад 50 жінок. Він ходив і піднімав келихи за кожним столиком, за яким сиділи гості з України.

У коментарях під відео шанувальники Мурата залишили йому масу компліментів.

"Вау", "клас", "Твоя російська гарна", "Якого чоловіка Лорак втратила", "Відмінна компанія", - пишуть користувачі Мережі.

Нещодавно стало відомо, що Мурат Налчаджіоглу зібрався одружитися на своїй дівчині Лілії, яка працює візажистом в Києві.

Нагадавши, Мурат Налчаджіоглу відреагував на заяву Ані Лорак: "за можливість співати...".

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