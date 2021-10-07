Обраниця героя 11 сезону "Холостяка" Михайла Заливако, Анна Богдан, взяла участь у стильній фотосесії, вразивши витонченою фігуркою.
Як повідомляє Politeka.net, після участі в шоу "Холостяк" популярність Богдан різко зросла. Сьогодні дівчина не тільки заробляє на рекламі в Instagram, але також знімається в рекламі. При цьому красуня продовжує будувати відносини з Михайлом Заливако, який вибрав її у фіналі шоу. Парочка багато подорожує, показуючи шанувальникам своє особисте життя.
На свіжих фото, які з'явилися в Instagram у Богдан, вона постала в дуже ефектних образах, продемонструвавши ідеальну фігуру. Як відомо, разом із Заливако Анна почала займатися спортом, що чудово відобразилося на її формах.
На одному знімку Богдан позувала в чорному боді і довгих розкішних ботфортах на підборах. На фото Анна накинула на себе стильний чорний тренч, доповнивши образ сонцезахисними окулярами. Виглядала дівчина чудово.
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