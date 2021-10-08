Культова голлівудська актриса і кінорежисер Анджеліна Джолі, яка останнім часом припинила з'являтися на публіці, завжди вміла привертати увагу образами у фільмах.

Популярній актрисі присвячують безліч постів в соціальних мережах, обговорюють її зовнішністю і особисте життя. Оскільки артистка вкрай рідко з'являється тепер на публіці, шанувальники все частіше самі публікують її архівні фото і відео.

Цього разу з'явилася добірка з нарізкою з фільмів, до яких брала участь актриса.

"Я не вважаю себе красивою, тому що бачу багато недоліків. У людей дійсно дивні думки. Вони кажуть мені, що я худа, як ніби це повинно зробити мене щасливою», - цитують слова Джолі шанувальники в Instagram.

Інші користувачі відповіли по-різному: "хммм ... хвацько😮; Ти така красива; Титул за стрілянину очима❤️❤; Bellisima; ти красива🔥 🔥; моя любов; бездоганна в своєму спокушанні; ласкаво просимо, Міс Елегантність; краще💘; AFF! О мій Бог! 🥵 Вона дуже красива !!! 😍 ; Це причина, чому я люблю дивитися всі ваші фільми, тому що ви виглядаєте дуже красиво».

Як відомо, після розлучення з Бредом Піттом Джолі почала вести більш закритий спосіб життя, практично відмовившись від появи на червоних доріжках і світських заходах. Втім, останнім часом актриса знову стала зніматися у великих проектах і частіше виходити в світ.

Нагадавши, Джолі в світлій максі-сукні пройшлася по червоній доріжці з прийомною дочкою.

Як повідомляла Politeka, Джолі вперше за кілька років влаштувала публічний вихід у світ з прийомною дочкою.

Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі знайшла заміну Бреду Пітту, з яким знову судиться.