Колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу, який нещодавно зробив новій дівчині пропозицію, продовжує жити далі і показувати кадри з особистого життя в соціальній мережі.

Чоловік опинився в центрі уваги через скандал з колишньою дружиною. Розлучення за бажанням співачки був таємним і проходив без обговорень на публіці, після чого артистка остаточно поїхала в Росію. Сам же Мурат залишився в Україні.

Зараз він активно займається різним бізнесом і на кожну відпустку відправляється побачити свою дочку. Через час після розставання з Лорак, він також почав зустрічатися з молодою дівчиною. Після оголошення про заручини коментувати своє рішення Мурат не став.

Тепер в Instagram він публікує більше робочих кадрів, ніж особистих. Як можна помітити, в компанії колег чоловік відчуває себе впевнено. У білому костюмі екс-чоловік Лорак позував на вечорі з товаришами, розповідаючи про свою роботу.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що колишній чоловік Кароліни Мурат Налчаджіоглу знову збирається одружитися. Всього кілька тижнів тому в мережі з'явилися відео, на яких він обіймався з колишньою дружиною і веселився на вечірці з нею.

Однак кадри виявилися просто пам'яттю про примирення колишнього подружжя. Судячи з усього, чоловік весь цей час продовжував зустрічатися з дівчиною, яку постійно порівнюють з Кароліною.

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