Дружина Григорія Решетника, якого українці знають як ведучого шоу "Холостяк" і "Холостячка", а також "Україна має талант", розповіла про важливі сімейні ритуали вранці.

Дружина телеведучого не так давно стала вести Instagram помітно активніше, тепер вона розповідає про свої будні з дітьми і чоловіком. Зокрема, цього разу Христина вирішила розповісти, які ритуали у них в родині вранці вже стали традицією.

За словами Христини, вона прокидається дуже рано, щоб зібрати дітей до школи, приготувати всім чоловікам сніданок - і у кожного свій раціон.

"Ще про себе не забути. Одягнути хлопців, вислухати про муках вибору іграшок і останні новини зі світу динозаврів, ну і не забути про улюблені ранкових ритуалах - поцілунки і обнімашки. А коли настає 9 ранку - у мене враження, що я вже підкорила цей світ. І це-найкращий початок дня, я вам скажу", - висловилася Христина.

Користувачі підтримали пост Решетник своєю думкою:

"Крута❤️; Читаю і захоплююся ❤️ завжди 🤩; Крііііс, ти золота💛; хто відповідальна мама, я вам скажу, у кожного таке ж відчуття в 9 дев'ять ранку😂; супер мама; мами розуміють, садок, школа поки всіх зібрав і відвіз😂 потім справи і вже пора всіх назад збирати; а лягайте у скільки?)».

Також Христина Решетник поділилася новим постом у своєму Instagram. У ньому вона розповіла, що вирушила на прогулянку з подругами.

"Зустріч з подругами-як ковток свіжого повітря. І нам завжди мало. Мої хороші, мої красиві. Увага, питання. Як думаєте, скільки дітей у нас на трьох?",- підписала фото Решетник.

Нагадавши, ведучий "Україна має талант" Решетник схвилював фанатів перекошеним обличчям.

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