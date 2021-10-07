Співачка Анастасія Приходько, яка стала однією з суддів шоу» Співають всі", похвалилася кадрами свого дозвілля.
Як повідомляє Politeka.net, відео з'явилося на сторінці артистки в Instagram. (Щоб подивитися-проскролльте вниз)
"Вже морози на носі. А мене літо не відпускає", - написала вона.
Приходько показала, як купається в басейні. На ній був надітий білий купальник з прозорими вставками.
Трагедія в родині Кіркорова, батько артиста зважився розповісти подробиці: "Встигли дати їй ім'я"
Екс-коханий Тіни Кароль нарешті оголосив про весілля, як виглядає наречена: "Сюрприз!"
Пономарьов розповів про несподіване поповнення: «Влип очкарик»
Старша дочка Олі Полякової в істериці і сльозах звернулася до українців: "Підтримайте мене"
Суддя "Танців з зірками" Кухар несподівано заговорила про відхід: "Буду сумувати"
Мати трьох дітей може похвалитися чудовою фігурою. При цьому сама Приходько заявляє, що ніяких дієт для схуднення не дотримується. Також співачка каже, що заняття спортом-це не її.
Кадри захопили шанувальників артистки.
"Ух ти який кекс", "ви крута🔥 татуювання шикарні🔥», "ти супер", - відреагували фоловери Приходько на її новий пост.
Зазначимо, раніше хвалилася своїм теплим басейном Оля Полякова.
Нагадаємо, конфлікт Приходько на "Співають всі" отримав несподівану розв'язку: "обіймалися і плакали"
Як повідомляла Politeka, суддя" Співають всі " Приходько вбила чином, як у Анджеліни Джолі
Також Politeka писала, що суддя" Співають всі "Приходько зізналася, що залишається за ідеальним кадром: "хочеться плакати"