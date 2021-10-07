Співачка Анастасія Приходько, яка стала однією з суддів шоу» Співають всі", похвалилася кадрами свого дозвілля.

Як повідомляє Politeka.net, відео з'явилося на сторінці артистки в Instagram. (Щоб подивитися-проскролльте вниз)

"Вже морози на носі. А мене літо не відпускає", - написала вона.

Приходько показала, як купається в басейні. На ній був надітий білий купальник з прозорими вставками.

Мати трьох дітей може похвалитися чудовою фігурою. При цьому сама Приходько заявляє, що ніяких дієт для схуднення не дотримується. Також співачка каже, що заняття спортом-це не її.

Кадри захопили шанувальників артистки.

"Ух ти який кекс", "ви крута🔥 татуювання шикарні🔥», "ти супер", - відреагували фоловери Приходько на її новий пост.

Зазначимо, раніше хвалилася своїм теплим басейном Оля Полякова.

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