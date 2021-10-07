Відома українська актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Анна Саліванчук часто показує на своїй сторінці в Instagram досить особисті кадри, розповідаючи про себе.
Анна показує в Instagram не тільки постановочні кадри. Артистка любить спілкуватися з аудиторією, тому нерідко публікує фото і Відео зі своїми перетвореннями. Цього разу актриса розповіла про підтяжку шкіри.
Оскільки Анна-медійна особистість і часто відвідує різні заходи, вона старанно стежить за собою. Після других пологів Саліванчук також активно займалася в спортзалі, щоб повернути минулу форму.
А щоб обличчя було таким же доглянутим, що і раніше, Анна вирішила зробити процедуру з підтяжки шкіри без втручання пластичного хірурга.
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"Це реальність сьогоднішніх днів! SMAS-це процедура, в якій реалізовані найсучасніші технології. Ви зможете повернути шкірі пружний і підтягнутий вигляд найприємніше, що ефект видно вже після 1 процедури!
Вже минуло три тижні, як я собі зробила Smas ліфтинг і бачу дуже хороший результат. Моя шкіра стала набагато краще, на вигляд свіже, пішла набряклість і дрібні зморшки. Так, ліфтинг процедура дорога. Хоча вона дійсно коштує своїх грошей " також підмітила Анна.
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