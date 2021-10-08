Українська актриса, перша "Холостячка" і суддя популярного шоу "Україна має талант" Ксенія Мішина показала, які процедури допомагають їй тримати тіло в тонусі.

Як повідомляє Politeka.net, 32-річна актриса ретельно стежить за своєю зовнішністю, адже від краси її тіла та обличчя багато в чому залежить її кар'єра. Вона займається йогою, стежить за харчуванням і, звичайно ж, не забуває про б'юті-процедури. Актриса регулярно відвідує косметолога та інших фахівців.

Цього разу актриса приїхала на масаж, знявши себе на столі під час процедури. Мішина позувала в смішний шапочці, під якою сховала своє довге волосся.

"Медовий масаж, Якщо не почули", - підписала відео зірка.

Варто відзначити, що Мішина стійко трималася, поки масажистка хлопками масажувала її ноги. При цьому актриса трохи покрикувала.

"Приїхала на медовий масаж. Стегенця мої будуть найкрасивішими в цьому світі", - зазначила зірка, ледь стримуючи крики.

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