Відомий ресторатор, зірка кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво вирішив розповісти своїм шанувальникам про головну помилку, яку він допускав як зірка.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram чоловік продовжив розповідати особисті історії зі свого життя.

"Це було 4-5 років тому, коли я ще не навчився відокремлювати особисте життя і телевізійне. І тоді все змішалося і стало як одне. Будь-які коментарі, на мій рахунок, помилки, які я робив, сварки з колегами, з суддями, якщо текст переплутав або будь-який інший факап - я все сприймав дуже близько до серця!",- зізнався Ектор.

За його словами, постійний стрес відбився на його здоров'ї і сні.



"Тепер прийшов до того, що ось веду блог, розповідаю вам про себе, про свою іншу сторону, і я вже не боюся — погано відреагують або добре. Це моє життя, і я його прожив і живу далі, я здоровий і це найголовніше", - підвів підсумок чоловік.



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