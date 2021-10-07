Популярна українська співачка Настя Каменських, яка вдруге стала суддею гіпершоу "Маска", блиснула елегантним виглядом у чоловічому костюмі.
Як повідомляє Politeka.net, в Instagram шоу "Маска" з'явилося фото Каменських, на якому вона позувала в білій сорочечці і жилетці в чоловічому стилі. Образ вдало доповнював бардову краватку і укладку, яка імітувала ефект мокрого волосся. Каменських загравала з камерою, що зробило її образ ще більш пікантним.
"Від зоряного детектива гіпершоу Маска, поп-діви NK @kamenskux не сховається жодна дрібниця", - підписали фото автори аккаунта.
У коментарях шанувальники залишили своїй улюблениці кілька компліментів. Не обійшлося і без відгуків, які стосувалися довгоочікуваного шоу.
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"Де нові герої? Показуйте ще нові костюми", "Клас", "Настя краща", "Настя як завжди красуня", "Виглядає приголомшливо", "Настя – кращий детектив з усієї п'ятірки", - пишуть користувачі Мережі.
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