Популярна українська співачка Настя Каменських, яка вдруге стала суддею гіпершоу "Маска", блиснула елегантним виглядом у чоловічому костюмі.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram шоу "Маска" з'явилося фото Каменських, на якому вона позувала в білій сорочечці і жилетці в чоловічому стилі. Образ вдало доповнював бардову краватку і укладку, яка імітувала ефект мокрого волосся. Каменських загравала з камерою, що зробило її образ ще більш пікантним.

"Від зоряного детектива гіпершоу Маска, поп-діви NK @kamenskux не сховається жодна дрібниця", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях шанувальники залишили своїй улюблениці кілька компліментів. Не обійшлося і без відгуків, які стосувалися довгоочікуваного шоу.

"Де нові герої? Показуйте ще нові костюми", "Клас", "Настя краща", "Настя як завжди красуня", "Виглядає приголомшливо", "Настя – кращий детектив з усієї п'ятірки", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Каменських показала, якою беззахисною може бути в ліжку: "Обнімашечки, сердечечки...".

Як повідомляла Politeka, Каменських в купальнику показала райський відпочинок на пляжі: "дівчатка рулять...".

Також Politeka писала, що Каменських заговорила про зміни в житті: "дует з Потапом розпався?".