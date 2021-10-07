Український продюсер, автор пісень і виконавець Олексій Потапенко (Потап) вирішив повторити гру з популярного зараз серіалу «Гра в кальмара», насмішивши шанувальників.

Як пише Politeka.net, виконавець і чоловік Насті Каменських поділився новими кадрами на своїх сторінках в Instagram і Тікток. Останнім часом Потап став частіше радувати шанувальників оновленнями в соцмережах, демонструючи як кадри зі свого життя, так і просто забавні відео.

На цей раз артист вирішив повторити гру з корейського серіалу» Гра в кальмара", який останнім часом отримав величезну популярність у всьому світі.

Суть гри полягає в тому, щоб добігти до фінішу, поки той, хто водить, відвернувся від гравців і вимовляє певні слова. Якщо ж заводила повертається, гравці повинні завмерти. Варто відзначити, що в серіалі людей вбивають, якщо вони вибувають з гри.

На кадрах Потап бігає по власній кімнаті з кумедним виразом обличчя.

"Кальмар в гру!",- підписав кадри артист.

Його шанувальники тут же відреагували.

"Трохи не правильно, гра в Кальмара", "тренування перед Хелловіном", "що відбувається", "крутий", "вогонь", - пишуть люди в коментарях до кадрів.

Нагадаємо, Потап показав, як проводить час з сином, кадри прогулянки.

Як повідомляла Politeka, чоловіка Каменських Потапа порівняли з головним героєм"Форсажу".

Також Politeka писала, що син Потапа і Горовий відповів кривдникам на погрози:"Виходь, ми знаємо, де ти живеш".