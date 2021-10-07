Модель, актриса і телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка замінила на шоу «Танці з зірками» Тіну Кароль, вразила ніжним зимовим образом у шапці-вушанці.

Як повідомляє Politeka.net, Іванна Онуфрійчук впевнено завойовує серця українців, виблискуючи на головному паркеті України. Красуня вже встигла зарекомендувати себе як прекрасна ведуча і неймовірно красива дівчина. Шанувальники із задоволенням стежать за її особистим життям і тим, як вона одягається.

На свіжому фото Іванна позувала в білосніжному костюмі і блакитній шапці-вушанці.

"Правду кажуть, що шопінг - це свого роду терапія для будь-якої жінки. Згодні? У щоденній суєті так важливо взяти тайм-аут: відчути себе особливою, насолодитися красою і провести час у відмінній компанії", - зазначила Онуфрійчук.

У коментарях новій зірці "Танців" залишили масу приємних слів.

"Краса наша", "Вау, Іванна, ви як снігова королева, дуже красиво", «Шикарний look. Виглядаєте неперевершено», «яка красива», "Образ яскравий і ніжний одночасно", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Іванна Онуфрійчук показала, хто "живе" в її спальні:"мої красені".

Як повідомляла Politeka, Онуфрійчук провела "інспекцію" по гримеркам Зарицької, Melovinа та інших зірок: "що у вас тут робиться?".

Також Politeka писала, що Онуфрійчук в ефектному вбранні переплутали з Настею Каменських:"розкішна".