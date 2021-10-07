Відома українська співачка і ведуча Тетяна Воржева, яку багато хто називає вітчизняною Анджеліною Джолі, побувала на місці масштабної трагедії, що забрала життя десятків тисяч людей.

Знаменитість поділилася сумними кадрами на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. Так, Воржева відвідала меморіал, присвячений жертвам масових розстрілів у Бабиному Яру.

На фото і відео Тетяна показала аудивізуальну інсталяцію «Дзеркальне поле». Вона являє собою металеві колони зі слідами від куль. На кадрах можна побачити, як співачка розглядає цю інсталяцію.

"Під враженням...", - підписала кадри Воржева.

6 жовтня на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» пройшли заходи до 80-ї річниці трагедії.

Під час Другої світової війни нацисти, які окупували Київ, використовували урочище Бабин Яр як місце масових розстрілів людей, в основному євреїв. 29 вересня 1941 року нацисти наказали всім євреєм самостійно з'явитися в Бабин Яр. Надалі людей зігнали на край Яру і розстріляли. За підрахунками, жертвами розстрілів цього і наступного дня стала 33771 людина.

Всього за час окупації Києва нацистами в Бабиному Яру були розстріляні близько ста тисяч осіб.

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