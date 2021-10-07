Популярна українська співачка, а також головна героїня другого сезону шоу "Холостячка", Злата Огневич, вирішила розповісти українцям про себе, похвалившись досягненнями.

Як пише Politeka.net, зірка вирішила ближче познайомитися з шанувальниками, опублікувавши відповідний пост в Instagram. Злата помітила, що зі стартом «Холостячки» на її сторінці з'явилося багато нових людей, які можуть мало знати про неї. У зв'язку з цим співачка вирішила поділитися деякими фактами про себе.

Так, Огневич зізналася, що любить бути першою. Вона розповіла, що стала першим українським артистом, якого внесли у віртуальний музей "Євробачення", першою українською співачкою, яка заспівала дуетом зі світовою легендою Андреа Бочеллі, а також перемогла в першому сезоні шоу "Маска".

"Ця перемога найбільш хвилююча, непроста, довгоочікувана, здобута потом і кров'ю!", - зазначила Злата.

Вона також розповіла про свій досвід за участю в шоу «Холостячка».

"Найкраще літо в моєму житті. Я стала першою українською співачкою, яка взяла участь у реаліті-проекті «Холостячка» на каналі СТБ. Найкраще з усіх почуттів, які зі мною траплялися, а далі-більше!",- впевнена Огневич.

Вона додала, що пишається всіма своїми перемогами і досягненнями, і вважає важливим хвалити себе навіть за найменші з них.

Цей пост співачка супроводила своїми знімками, на яких вона позувала в осінньому образі.

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