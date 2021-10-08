Народна артистка України, уродженка Чернівецької області, співачка Ані Лорак дала перше інтерв'ю на батьківщині після семирічної паузи, пояснивши, чому поїхала до Росії.

Ані Лорак (справжнє ім'я Кароліна Куєк) не давала в Україні концертів з 2014 року, коли вона перебралася до Москви. Більш того, артистка сім років вона не давала інтерв'ю українським телеканалам і журналістам. Але ось в 2021 році вона вперше після паузи виступила в Україні, обравши для цього одеський клуб. Також співачка дала інтерв'ю програмі "ЖВЛ", в якій поділилася своїми думками.

Ані Лорак запитали, як вона ставиться до того, що її іноді називають зрадницею і дорікають у відсутності позиції через виступи на російських федеральних каналах.

«Молодці. Так тримати. Така позиція. Мені вистачає любові. Тому я можу дарувати тільки любов. Я дерево любові, тому я можу нести тільки любов. Я вже не знаю, що такого можна написати, щоб мене образити. Тому що все це-суєта-суєт! Мені боятися нічого», - заявила співачка.

Лорак додала, що в якийсь момент їй стало тісно в Україні. Себе вона називає себе пташкою, яка дарує людям музику не дивлячись на кордони країн.

«А пташка завжди хотіла крилами на сцені так! Літати, щоб було багато місця. І тому в один момент мені було дуже тісно в Україні. Я зрозуміла-тут я досягла вже всього. Коли привезла срібло з"Євробачення". Ми робили тури. І я хочу в світ. Тому ми почали розвивати різні території. І гастролювати. І розширювати. Тому що пташка, вона вимагає більше місця, щоб літати. А крила у мене росли", - зазначила артистка.

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