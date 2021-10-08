Відомий футболіст і зірка збірної України Артем Мілевський після завершення кар'єри заінтригував шанувальників заявою.
Як передає Politeka.net, Артем Мілевський є відомим спортсменом і зіркою збірної України з футболу. Йому 36 років і він жодного разу не був одружений.
Так, цього разу футболіст Артем Мілевський опублікував нове фото. На знімку спортсмен тримає одну червону троянду. Він заявив про свій намір потрапити в шоу "Холостяк".
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Шанувальники Артема Мілевського залишили безліч коментарів, де чекають його появу на популярному проекті: "Миля, нарешті ти займеш тим для чого народжений", "Мабуть, це буде єдиний "Холостяк", якого я буду дивитися", "Цього б вся країна чекала", "Вперше буду дивитися цю передачу", "Таке навіть я подивлюся! Рівень сарказму зашкалить".
Також ведучий шоу" Холостяк " Григорій Решетник залишив коментар.
"Артем, чекаємо! До зустрічі", - звернувся до Мілевського Решетник.
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