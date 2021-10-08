Російська Примадонна, легендарна співачка Алла Пугачова вразила образом на презентації авторських парфумів своєї дочки Христини Орбакайте, шанувальники в захваті.

Як пише Politeka.net, 50-річна дочка легенди російської естради Алли Пугачової Христина Орбакайте випустила свій авторський аромат Kristina. Про це вона повідомила у своєму Instagram.

"Аромат ідеально відображає мене, мій настрій і, сподіваюся, зачарує і вас! 💗", - написала співачка.

На презентацію парфумів дочки прийшла й Алла Борисівна. Вона одягнула чорний стильний костюм, а образ доповнила шляпкою та сонцезахисними окулярами. Христина для світського заходу вибрала ніжно-рожеву сукню-футляр.

Світлини із презентації опублікували також на одній із фан-сторінок Алли Пугачової.

"Доброго ранку друзі і гарного дня! 😇Алла і Христина вчора в РІВ ГОШ на Презентації духів Крістіна👍❤️❤️", - написали на сторінці.

Шанувальники написали багато коментарів.

"Алла красивіша за всіх. Затьмарила. Молодчинка", " Пугачова 🔥", " 👏👏👏👏 вітаю", "Темні окуляри дуже молодять бабусь", - написали в мережі.

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