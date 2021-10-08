Український актор, спортсмен і колишній стриптизер Олексій Суровцев, який брав участь у шоу "Танці з зірками-5" розповів про сімейну трагедію.

Олексій Суровцев зізнався, що він дуже сімейна людина, тому про втрати він не може згадувати без сліз, пише Politeka.net.

В інтерв'ю в програма "Зірковий шлях" колишній стриптизер розповів, про трагедію після якої він не може відійти досі. У сюжеті йдеться, що в листопаді минулого року після 25 років боротьби з важкою хворобою Паркінсона з життя пішов батько артиста.

"Він перебував у лікарні якийсь період часу... Ми його повинні були забрати з лікарні на Новий рік, і до нового року він трошки не дожив", - поділився актор.

За словами Олексія Суровцева, про смерть батька він дізнався від брата.

"Я якраз в той час приїхав в гості в Дніпро. На жаль, карантинні обмеження не дозволили нам потрапити до нього в лікарню", - поділився спортсмен.

"Боляче від безсилля, що нічого не можна було зробити", - розповів артист.

За словами Суровцева, батькові з кожним разом ставало все гірше і перед смертю він уже не міг нормально оцінювати реальність. Правда, іноді наступали просвітління, і батько навіть впізнавав близьких, які до нього приходили - він посміхався.

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