Українська співачка Наталія Могилевська, яка стала головною суддею шоу "Співають всі", не змогла стримати емоцій і розплакалася під час чергових зйомок.

Як пише Politeka.net, на офіційному акаунті проекту з'явився уривок з майбутнього ефіру шоу. На відео заплакану Могилевську намагалася заспокоїти легендарна співачка Ніна Матвієнко. Жінка підійшла до Наталії і ніжно до неї звернулася.

"Яка ж ти у нас. Киця, ти моя. У тебе стільки почуттів, Господи, ти мій", - взялася втішати артистку Ніна Матвієнко.

Могилевська щось нерозбірливо відповіла і поцілувала руку Матвієнко.

"Неймовірно зворушливий момент на мегашоу "Співають всі". Хто довів лідера зоряної сотні Наталію Могилевську @nataliya_mogilevskaya до сліз?",- підписали епізод автори аккаунта.

У коментарях глядачі підтримали емоційну артистку відгуками і компліментами.

"Як зворушливо", «Обов'язково буду дивитися», "як мило", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Могилевська вразила виглядом у спідниці з ефектним розрізом: "Побачити Наташу і померти".

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