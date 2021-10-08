Відомий дизайнер Андре Тан, який виховує доньку-школярку, дав пораду українським батькам, поділившись найпоширенішими помилками у вихованні дітей.
Як пише Politeka.net, в Instagram модельєр написав великий пост, де розкритикував найчастіші помилки.
"Всі ми люди і робимо помилки у вихованні. Моя дочка ось вже пішла в перший клас! За цей період я багато чому навчився. Але я помітив, що багато батьків, особливо молодих, роблять одні й ті ж помилки", - зазначив модельєр.
За його словами, сучасні батьки дуже часто перевантажують дітей, намагаючись розвивати їх у різних напрямках.
72-річна Пугачова в стильному образі затьмарила Орбакайте: "Темні окуляри дуже молодять бабусь"
Трагедія з нардепом Поляковим: у прокуратурі назвали причину загибелі
У поліції розкрили обставини загибелі нардепа Полякова: "Викликали "швидку", але врятувати не вдалося"
Пономарьов розповів про несподіване поповнення: «Влип очкарик»
Горе в родині Гросу потрясло сина Чапкіса, Соломію Вітвицьку та інших зірок: "Царство Небесне, сил тобі дорога..."
"Якщо ви думаєте, що підвищена зайнятість вбереже дитину від проблем, то ви глибоко помиляєтеся. Насправді, це нерідко призводить до вигорання і агресивної поведінки. Та й навряд чи дитині буде подобатися робити що-небудь, якщо її змушують", - зазначив Андре Тан.
До помилок модельєр також відніс фізичні покарання, фокус виключно на інтелектуальний розвиток, а також відсутність у дитини вільного часу на те, щоб просто поскучати.
Нагадаємо, що Андре Тан розповів, що носити дівчатам plus size восени: "зверніть увагу на...".
Як повідомляла Politeka, Андре Тан показав свої біцепси на тренажері: "постійно фоткатися в дзеркалі...".
Також Politeka писала, що Андре Тан розповів про хворобу, розлучення і допомогу: "не хотілося жити".