Відомий дизайнер Андре Тан, який виховує доньку-школярку, дав пораду українським батькам, поділившись найпоширенішими помилками у вихованні дітей.

Як пише Politeka.net, в Instagram модельєр написав великий пост, де розкритикував найчастіші помилки.

"Всі ми люди і робимо помилки у вихованні. Моя дочка ось вже пішла в перший клас! За цей період я багато чому навчився. Але я помітив, що багато батьків, особливо молодих, роблять одні й ті ж помилки", - зазначив модельєр.

За його словами, сучасні батьки дуже часто перевантажують дітей, намагаючись розвивати їх у різних напрямках.

"Якщо ви думаєте, що підвищена зайнятість вбереже дитину від проблем, то ви глибоко помиляєтеся. Насправді, це нерідко призводить до вигорання і агресивної поведінки. Та й навряд чи дитині буде подобатися робити що-небудь, якщо її змушують", - зазначив Андре Тан.

До помилок модельєр також відніс фізичні покарання, фокус виключно на інтелектуальний розвиток, а також відсутність у дитини вільного часу на те, щоб просто поскучати.

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