Відомий телеведучий, актор і шоумен Юрій Горбунов возз'єднався зі своєю колишньою колегою по "Танцям з зірками", українською співачкою Тіною Кароль.

Як пише Politeka.net, в Instagram у Горбунова з'явилося селфі, на якому він стояв в обнімку зі співачкою. І Горбунов, і Кароль були одягнені у вечірнє вбрання. Вони позували на камеру, хоч і виглядали трохи втомленими.

"Сьогодні всі в Одесі! Яка зустріч!",- підписав фото телеведучий.

У коментарях шанувальники залишили масу відгуків. Українці відзначили, що їх дуету сильно не вистачає в новому сезоні танцювального шоу. Як відомо, Тіна і Юрій були беззмінними ведучими «Танців» з першого сезону.

"Нарешті зустрілися! Супер!", "Оууууу, ми сумували за такими Селфі", "Возз'єднання кращої пари ведучих танців", "Ну які класні, сумуємо за танцями", "Які гарненькі. Тіни дуже не вистачає в танцях", "Котики. Найкращі", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Горбунов поїхав на море, вразивши незвичайними розвагами: "Всі ми колись...".

Як повідомляла Politeka, Горбунов в ресторані зворушив кадрами з двомісячним сином на руках:"Невусатий нянь".

Також Politeka писала, що Горбунов похвалився перед українцями морською відпусткою.