Відома співачка Настя Каменських похвалилася відмінним настроєм на відпочинку в Іспанії зі своїм зірковим чоловіком, продюсером і виконавцем Потапом.
Як пише Politeka.net, в Instagram Каменських опублікувала атмосферне фото, зроблене у відпустці. Раніше Потап опублікував ціле відеозвернення, в якому розповів, що вони поїхали з холодної України.
На фото Каменських позувала в мініатюрній сукні і чорних колготках. Образ доповнювали грубі черевики і яскравий макіяж. Артистка йшла по вулицям Мадриду, посміхаючись від щирого серця.
"Спасибі коханий за цю солодку втечу. Мені зараз це так необхідно", - підписала фото зірка.
У коментарях їй залишили масу приємних відгуків.
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"Гарна", «Аж асфальт тріснув», "Настя з 2016", "Нічого собі. На стилі", «Мені подобається», «дуже пасує такий стиль», «зебра», "Моє ж ти, сонечко", - пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що Настя зараз зайнята в зйомках грандіозного шоу «Маска», де вона є одним із зіркових детективів.
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